Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка живе та працює в Парижі. Також знаменитість судить проект "Майстер Шеф" разом із Володимиром Ярославським та Ектором Хіменес-Браво. А після початку війни Ольга почала займатися благодійними вечерями, а також писати книгу про українську кухню з Володимиром. Не забуває Мартиновська і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.
А цього разу Ольга поділилася кадрами, де обнялася із Володимиром.
"Щоб підняти охоплення, потрібно обхопити ближнього", - написала Ольга у відео, яке розмістила у сторіс Інстаграм.
Варто зазначити, що зараз Мартиновська та Ярославський займаються черговою благодійною вечерею. На ньому для збору грошей для України має бути присутнім і український виконавець – Дмитро Монатик.
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