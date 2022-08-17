Як пише Politeka.net , Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка живе та працює в Парижі. Також знаменитість судить проект "Майстер Шеф" разом із Володимиром Ярославським та Ектором Хіменес-Браво. А після початку війни Ольга почала займатися благодійними вечерями, а також писати книгу про українську кухню з Володимиром. Не забуває Мартиновська і про Інстаграм, де ділиться із фанатами найцікавішим.

А цього разу Ольга поділилася кадрами, де обнялася із Володимиром.

"Щоб підняти охоплення, потрібно обхопити ближнього", - написала Ольга у відео, яке розмістила у сторіс Інстаграм.

Варто зазначити, що зараз Мартиновська та Ярославський займаються черговою благодійною вечерею. На ньому для збору грошей для України має бути присутнім і український виконавець – Дмитро Монатик.

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