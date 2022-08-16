Як пише Politeka.net, Анастасія Приходько - відома українська співачка, яка судила проект Співають всі. Зірка, як і інші українські знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Анастасія і про ТікТок, де ділиться із фанами найцікавішим. На цей раз Анастасія поділилася відео, де вона слухала сирену.

"Я навіть усе в житті забула, що хотіла! Злякалася. Воно так несподівано щоразу! Напевно, не зможу звикнути до цього звуку ніколи...", - написала Приходько.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Тримаємося", "Та вже звук відчаю, звук страху в очікуванні що все буде добре", "Настя, ти дуже хороша людина, тримайся, все буде добре, мої друзі працюють на перемогу, на всю міць", "У Львові теж цей звук зі мною на все життя я його не навиджу !!!!", "Настя наша мила дівчинка. Любимо тебе. Тримайся. Перемога за Україною! Де ти перебуваєш", "Настя перемога за нами! Недовго лишилося. Навіть діти на блок пости носять яблука та компот холодний. Ми зможемо".

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