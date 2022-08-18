Як повідомляє Politeka.net, одразу після широкомасштабного вторгнення росії в Україну, ведуча Лілія Ребрик із чоловіком, хореографом Андрієм Диким та двома доньками переїхали з Києва до її батьків до Чернівців. Проте, нещодавно Ребрик із чоловіком повернулися до Києва, залишивши дітей із бабусею та дідусем.
Як повідомила вона в Інстаграм , вони часто їздять до дочок і дорога займає по 7 годин. За цей час вони з чоловіком склали свій улюблений плейлист.
«Київ-Чернівці, Чернівці-Київ. Плюс-мінус 7 годин. Маршрут, який ми за півроку можемо проїхати вже із заплющеними очима. Що ми робимо в дорозі? Милуємось краєвидами, мріємо, будуємо короткострокові плани, мовчимо, плануємо, знову мріємо, а ще – слухаємо музику! Які у нас круті українські пісні… Зупиніть мене… Скільки у нас крутих артистів», – написала Лілія Ребрик.
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Дорожній музичний плейлист Лілії Ребрик:
1.KOLA «Чи разом?», «Дочекаюсь»
2.Артем Пивоваров & Дорофеєва «Думи»
3. Shumei «Біля тополі»
4. Alyona Alyona, Jerry Heil & Ela «Купала»
5. Kalush «Додому»
6. Один в каное «У мене немає дому»
7. Монатик «мріяти не шкідливо»
8. Max Barskih «Буде весна»
9. Авіатор «Птахом лину»
10. Ed Sheehan & Antytila «2 step»
Нагадаємо, що Ребрик поділилася, які ранкові ритуали допомагають їй триматися в смутні часи.
Як повідомляла Politeka, Ребрик з сумом згадала колишні часи, показавши події дворічної давності.
Також Politeka писала, що Лілія Ребрик показала свій розкішний заміський будинок під час негоди.