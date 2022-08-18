Ведуча Лілія Ребрик із чоловіком, хореографом Андрієм Диким часто їздять до доньок до Чернівців і дорога займає по 7 годин, тому вони включають музику.

Як повідомляє Politeka.net, одразу після широкомасштабного вторгнення росії в Україну, ведуча Лілія Ребрик із чоловіком, хореографом Андрієм Диким та двома доньками переїхали з Києва до її батьків до Чернівців. Проте, нещодавно Ребрик із чоловіком повернулися до Києва, залишивши дітей із бабусею та дідусем.

Як повідомила вона в Інстаграм , вони часто їздять до дочок і дорога займає по 7 годин. За цей час вони з чоловіком склали свій улюблений плейлист.

«Київ-Чернівці, Чернівці-Київ. Плюс-мінус 7 годин. Маршрут, який ми за півроку можемо проїхати вже із заплющеними очима. Що ми робимо в дорозі? Милуємось краєвидами, мріємо, будуємо короткострокові плани, мовчимо, плануємо, знову мріємо, а ще – слухаємо музику! Які у нас круті українські пісні… Зупиніть мене… Скільки у нас крутих артистів», – написала Лілія Ребрик.

Дорожній музичний плейлист Лілії Ребрик:

1.KOLA «Чи разом?», «Дочекаюсь»

2.Артем Пивоваров & Дорофеєва «Думи»

3. Shumei «Біля тополі»

4. Alyona Alyona, Jerry Heil & Ela «Купала»

5. Kalush «Додому»

6. Один в каное «У мене немає дому»

7. Монатик «мріяти не шкідливо»

8. Max Barskih «Буде весна»

9. Авіатор «Птахом лину»

10. Ed Sheehan & Antytila «2 step»



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