Ольга Мартиновська є відомим шеф-кухарем та суддею програми "Майстер Шеф" на телеканалі "СТБ".
В даний час кулінар мешкає в Європі, де працює в одному з ресторанів. Також зі своїм колегою Володимиром Ярославським організовує благодійні заходи, а кошти перераховує на допомогу Україні.
Ольга Мартиновська намагається частіше ділитися кадрами зі своєю єдиною улюбленою донькою. Зокрема, любляча мама у недавніх сторісах показала, що у 6-річної Віри випав зубчик.
"Сильно красива", - прокоментувала вона.
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Зазначимо, Віра народилася у 2016 році. Мартиновська вийшла заміж за Івана Кобеца у 2015 році, який молодший за неї на 5 років. Їхній шлюб не тривав довго. На початку 2020 року вони офіційно розлучилися. Наразі чоловік живе у Португалії та працює у місцевому ресторані.
Нагадаємо, Мартиновська з "Майстер Шеф" емоційно розповіла про найближчого чоловіка
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