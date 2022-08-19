Відома шеф-кухар та суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Ольга Мартиновська показала свою єдину дочку та показала, що сталося.

Ольга Мартиновська є відомим шеф-кухарем та суддею програми "Майстер Шеф" на телеканалі "СТБ".

В даний час кулінар мешкає в Європі, де працює в одному з ресторанів. Також зі своїм колегою Володимиром Ярославським організовує благодійні заходи, а кошти перераховує на допомогу Україні.

Ольга Мартиновська намагається частіше ділитися кадрами зі своєю єдиною улюбленою донькою. Зокрема, любляча мама у недавніх сторісах показала, що у 6-річної Віри випав зубчик.

"Сильно красива", - прокоментувала вона.

Зазначимо, Віра народилася у 2016 році. Мартиновська вийшла заміж за Івана Кобеца у 2015 році, який молодший за неї на 5 років. Їхній шлюб не тривав довго. На початку 2020 року вони офіційно розлучилися. Наразі чоловік живе у Португалії та працює у місцевому ресторані.

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