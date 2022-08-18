Популярна українська супермодель Алла Костромічева, яка підкорила світові подіуми та глянці, а ще була експертом телепроекту "Топ-модель по-українськи", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу зірка опублікувала чарівний кадр, на якому блиснула ідеальними ногами.

На новій фотографії Алла знята в цікавій локації, вона елегантно присіла на сходи і витончено позує фотографу. Перед камерою модель з'явилася в цікавому рябому боді, яке практично зливається зі шкірою, і підкреслює довгі стрункі ноги. Волосся Алли розпущене та акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж і впевнений вигляд.

У підписі до публікації Костромічева написала: "Краса сучасних технологій. Бікіні з тканини з ефектом засмаги SPF 35". Шанувальники відразу почали коментувати нове фото супермоделі, засипаючи її компліментами: "Оце красуня", "Богиня, дуже красива", "Шикарна", "Прекрасний образ", "Ти красуня", "Приголомшливо виглядаєш", "Красуня".

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