Популярний український музикант, фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який нещодавно вдруге став батьком – у нього народилася донька Соломія, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артист опублікував серію фотографій зі свого виступу у Берліні, який проходив у рамках туру на підтримку України.

На кадрах можна побачити, що Святослав вкотре запалив із глядачами на своєму концерті, наповненому драйвом та особливою атмосферою. На сцені артист з'явився в різних образах, зокрема, на одному з фото його можна побачити з голим торсом. До речі, раніше українці вже захопилися мускулистим тілом та ідеальним пресом 47-річного Вакарчука.

У підписі до публікації Святослав звернувся до шанувальників: "Дякую, Берлін! Побачимося у листопаді!". Користувачі відразу почали коментувати нові фото музиканта: "Дякую вам", "До зустрічі на Olympiastadion Berlin", "Найкращі", "Обов'язково!", "Дякую. До зустрічі", "Найкращі", "Це було неймовірно. Дякую", "Дякую за концерт, і бурхливі оплески вашому менеджеру соціальних мереж, вона робить блискучу роботу, була так захоплена минулої ночі".

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