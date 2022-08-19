Кілька годин тому дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк вирішила бути гранично відвертою і відповіла на запитання користувачів мережі.

Як повідомляє Politeka.net , дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк активно веде свій блог в Інстаграм, де ділитися особистими фото, а також веде волонтерську діяльність. Кілька годин тому вона вирішила бути гранично відвертою і відповіла на запитання користувачів мережі.

Зокрема, вона зізналася, до яких маніпуляцій вдавалася, щоб зберегти свою красу та молодість. За словами Христини Горняк, все, що вона коли-небудь собі робила – це контур та форму своїх губ. При цьому вона додала, що нормально ставиться до пластичних операцій, хоча на собі їх ще не пробувала.

"У мене все інше поки своє... навіть ботокс поки не колю, але хто знає, хто знає, що буде далі. Я норм до пластики ставлюся, головне без перебору", - пояснила вона.

Також Христина Горняк розповіла, що ніколи в житті не пробувала курити, бо "цей плід був не заборонений".

"З дитинства не люблю запах сигаретного диму. Пам'ятаю, як мама сказала: якщо куритимеш, то йди і зізнайся, кури вдома, а не по дворах десь. Тому я і не хотіла, адже плід був не під забороною", - додала дружина ведучого Володимира Остапчука

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