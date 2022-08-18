Популярна українська співачка та колишня підопічна Монатика Ліда Лі, яка була учасницею "Танців зі зірками", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу артистка опублікувала фрагмент нового кліпу, в якому зняла українських знаменитостей.

У короткому ролику спочатку можна побачити саму Ліду, яка починає співати зворушливу пісню про Україну. А далі у кадрі з'являються інші артисти, яких співачка зняла у своєму кліпі. Тут можна побачити і телеведучого Володимира Остапчука з дружиною, і співачку Мішель Андраде, ресторатора Євгена Клопотенка та інших українських знаменитостей.

У підписі до публікації Ліда Лі розповіла про цю незвичайну роботу: "Ми – Україна. Ми один світ, одна планета. Зараз ми як ніколи об'єднані однією мрією – про мир, перемогу та незалежність. Про те, що раніше сприймалося як даність, а сьогодні в усвідомленні кожного - справжня цінність.Сьогодні нас підтримує весь світ.А ми залишаємося непохитними у своїй вірі та надії, що настане час, коли ми переможемо і мрія кожного Україну здійсниться!Дякую кожному, хто долучився і підтримав цю ідею!Усім причетним!Кожен з вас вклав частину себе, своєї душі та голоси! Ви неймовірні люди!".

Нагадаємо, "Молодець, що всіх зібрала": Ліда Лі з "Танців з зірками" показала шматочок нового кліпу з українськими артистами.

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