Як пише Politeka.net , дружина українського телеведучого Григорія Решетника Христина виховує трьох синів. Подружжя не виїхало за межі України, як багатодітна сім'я, а залишилося в нашій країні і займається волонтерством. Раніше Крістіна Решетник писала, що її діти перебувають в Івано-Франківську, а вони із чоловіком їх відвідують. Тепер вся родина возз'єдналася у Києві.

У себе в Інстаграм дружина Григорія Решетника порушила тему мови і пояснила, чому перехід державною мовою важливий, особливо під час війни.

«Під час війни це потребує додаткових зусиль. Посміхатися і знаходити в собі сили та енергію, робити все, щоб вони посміхалися. А ще багато говорити на ті теми, на які ніколи не говорили. Ось Іван мене вчора на прогулянці запитав: "Мам, а як я можу займатися з тренером, якщо він говорить російською?" І це говорить дитина, яка рік тому майже постійно говорила ріс, тому що оточення в садку було переважно російськомовним, мультики часто теж. І хоча вдома ми розмовляли виключно рідною українською мовою, реальність була іншою. Я Івану та Дімулі постійно зараз повторюю, що немає іншого виходу, ніж навчити оточуючих – друзів – добрій нашій українській мові», - написала жінка.

Христина Решетник навела в приклад подругу, яка виїхала з родиною за кордон. Щоб їх не ототожнювали з росіянами, всією родиною перейшли українською, а виходячи на вулицю, вішають на себе українські символи.

«Свідомість не тільки дорослих, свідомість дітей сильно змінилась! Настав час переходити всім на українську, знати її. Я без претензій, до тих, хто нею ніколи не розмовляв. Але, живучи в Україні, тим паче в тих умовах, які відбулися зараз, кожен поважаючий себе громадянин нашої держави, просто мусить знати рідну солов‘їну 😍 не просто знати, а ще й намагатися нею спілкуватися 💛💙 », - зазначила дружина Гриші Решетника.

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