Як пише Politeka.net , відомий шеф-кухар Євген Клопотенко постійно дивує різноманітними рецептами, і цього разу він вирішив приготувати омлет, запечений у духовці, який в Італії має назву Фрітата.
На своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм чоловік представив короткий уривок із спеціального відео.
«Отже, берете 4 яйця, збиваєте їх енергійно віночком, додаєте сіль, перець, орегано. Ріжете дрібними кубиками 200г цукіні. Форму для запікання змащуєте оливковою олією, вливаєте туди яйця та додаєте цукіні. Посипаєте цю прекрасність тертим сиром і запікаєте всі 10-15 хвилин у розігрітій духовці за 180 градусів », - розповів кулінар.
На рецепт відгукнулися, окрім простих українців, знаменитості.
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Зокрема, героїня другого сезону реаліті-шоу «Холостячка» Злата Огневич написала: «Я обожнюю фритату ❤️🙌🔥🔥».
А українська співачка Даша Астаф'єва замість слів поставила червоні серця.
Інші фоловери також прокоментували просто рецепт.
«Все життя я готувала омлет із кабачком, а тепер я знаю це «Фрітата»,
"Де ви були раніше, жодного кабачка на городі не зустріла", - пишуть у мережі.
Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко наздогнав апетиту новим рецептом української страви, відео.
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