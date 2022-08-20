Як пише Politeka.net , Анастасія Приходько - відома українська співачка та суддя "Співають всі". Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Приходько і про Фейсбук, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Анастасія поділилася кадрами з Пилипом Кіркоровим.

На відео хтось у кімнаті крикнув "Слава Україні". У відповідь люди почали кричати "Героям Слава". Кіркоров не на жарт злякався і почав дивитись, звідки кричать.

"Моя ж ти волохатка. Злякався", - написала Приходько і додала кілька смайликів сміху.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"А колись перлося до нас, ще й народного йому дали. Щоб тебе обдуло за наш рахунок. Слава Україно, Героям Слава!!!", "Ну не знаю злякалося воно чи ні? Я ніколи Кіркорова як людину чи артиста не поважала . Після того як воно ще й журналістку вдарило", "А що він там взагалі робить?", "Який же він страшний робиться".

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