Як пише Politeka.net , Анастасія Приходько - відома українська співачка та суддя "Співають всі". Зірка, як і інші знаменитості, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Приходько і про Фейсбук, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Анастасія поділилася кадрами з Пилипом Кіркоровим.
На відео хтось у кімнаті крикнув "Слава Україні". У відповідь люди почали кричати "Героям Слава". Кіркоров не на жарт злякався і почав дивитись, звідки кричать.
"Моя ж ти волохатка. Злякався", - написала Приходько і додала кілька смайликів сміху.
Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Кримський міст не засмокче, але потріпати зможе": після вибухів у Криму помітили небезпечне явище
Українські партизани зірвали грандіозні плани окупантів у Мелітополі: відомо, що сталося
Джолі похвалилася, яким гарним і високим хлопцем став її рідний син: "Ноксу дуже пощастило!"
Каменських відвідала маму після повернення в Україну: "А що сталося, що за півроку повернулися?"
"А колись перлося до нас, ще й народного йому дали. Щоб тебе обдуло за наш рахунок. Слава Україно, Героям Слава!!!", "Ну не знаю злякалося воно чи ні? Я ніколи Кіркорова як людину чи артиста не поважала . Після того як воно ще й журналістку вдарило", "А що він там взагалі робить?", "Який же він страшний робиться".
Напомним, судья "Співають всі" Приходько подшутила над Арестовичем, поделившись видео
А ще Politeka писала, що перелякана суддя Співають всі Приходько здивувала виглядом
Також Politeka повідомляла, що суддя Співають всі Приходько жорстко підколола Арестовича