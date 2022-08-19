Як пише Politeka.net , Злата Огневич - відома українська співачка та переможниця шоу "Маска". Зірка також брала участь у "Євробаченні", де посіла третє місце. А минулого року Огневич вирішила піти на проект "Холостячка", сподіваючись знайти своє кохання. Златі придивився бізнесмен Андрій Задворний, але переможець проекту покинув співачку одразу після зйомок. Не забуває Огневич і про Інстаграм, де ділиться з фанами всім цікавим. А цього разу Злата розповіла, чому вона не буде увечері у сторіс.

"Якщо випадково ви мене не побачите сьогодні ввечері в сторіс, у мене є поважна причина. Я мріяла про цього красеня весь час, поки їхала до Відня. Привіт", - сказала Злата, показуючи розкішний рояль.

Варто зазначити, що Огневич, як і інші знаменитості, підтримує українців у боротьбі з російськими окупаційними військами. Зірка активно дає концерти, збираючи гроші на допомогу Україні.

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