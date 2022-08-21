Популярна українська блогерка та переможниця шоу "Холостяка" Даша Квіткова, яка стала дружиною головного героя Микити Добриніна, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу дівчина, яка відпочивала у Туреччині, повідомила, що повертається додому в Україну.

У своєму мікроблозі Даша опублікувала кілька кумедних кадрів із маленьким сином Левом, вони позують у холі готелю. Перед камерою блогерка з'явилася у коротких білих шортах та вільній чорній футболці, свій образ вона доповнила чорно-білими кросами та невеликою чорною сумочкою на поясі. І поки мама позувала на камеру, маленький Лев геть-чисто відмовлявся фотографуватися.

У підписі до публікації Квіткова написала: "Як тут класно! Взагалі… Я звикла тут, як у своїй оселі жили. Так усе душевно, по-домашньому". З пісні слів не викинеш, а взагалі нереально хочеться додому. Нас попереду чекає ще одна справа в Польщі і потім дорога в Україну". Шанувальники відразу почали коментувати нові фото Даші: "Які красиві", "Гарні. Щасливого шляху додому", "Класні. Хорошої дороги до рідної квітучої України", "Душевно, по-домашньому", "Чекаємо в Україні, щасливого шляху", "Даша, яка ти гарненька і яке в тебе гарне почуття стилю. Завжди так приємно дивитись і брати щось на замітку”.

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