Як пише Politeka.net , Анастасія Приходько – відома українська співачка, яка минулого року була суддею проекту "Співають всі", де головною суддею була Наталія Могилевська. Приходько, як і інші українські зірки, активно підтримує українців у боротьбі із російськими окупаційними військами. Не забуває Анастасія і про Фейсбук, де ділиться із фанатами найцікавішим. А цього разу Приходько опублікувала відео, презентуючи нову пісню.
"Ярмарок, дякую за пісню...", - написала Приходько.
Варто зазначити, що нова пісня Олександра Ярмака "Дике поле" зібрала понад 3 мільйони переглядів на платформі Ютуб і посідає 13 місце серед найкращих кліпів.
Сам Ярмак після повномасштабного вторгнення в Україну вирушив у військкомат, щоб піти захищати Україну, вступивши до лав ЗСУ.
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Повідомлялося, що Анастасія Приходько розповіла про свої прибутки.
"Ми хотіли влаштувати гараж, закрити терасу, знімати відео. Все було, але все пішло в п*зду… Чоловік заробляє, але десь 70% його бізнесу зараз помножено на нуль. Зараз я взагалі безробітна. Тепер я утриманка", – зізналася Анастасія Приходько.
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