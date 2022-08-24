Як пише Politeka.net , Олександр Еллерт – відомий український гуморист. Зірка також брав участь у проекті "Холостячка" із Ксенією Мішиною. Олександру вдалося перемогти на шоу і пара деякий час була разом, але зрештою Еллерт і Мішина розлучилися. До того ж стало відомо, що після початку війни зірки знову були разом у Буковелі. А нещодавно Еллерт приголомшив повідомленням, що вирушив до Каліфорнії, через що отримав багато критики на свою адресу.
Не забуває Еллерт і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим. А цього разу Олександр привітав українців зі святом.
"Ти сильна!
Ти вільна!
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Ти творча!
Ти талановита!
З днем народження, Україно!
Люблю!", - написав Еллерт.
Фани поставили майже 3 тисячі лайків та написали коментарі:
"Патріот, ти де?", "Незламна наша Україна!!!! З днем незалежності!!!!!!", "Непорушно! Непереборно! Незалежно! Слава Україні! Героям слава!", "Ти країна шалених, сміливих, згуртованих , величних людей. Люди з великої літери Л ".
Нагадаємо, переможець "Холостячки" Еллерт поділився з українцями потаємним
А ще Politeka повідомляла, що переможець "Холостячки" Еллерт після цькування зізнався, чи був у теробороні.
Також Politeka писала, що Еллерт після цькування в мережі зізнався, як і навіщо виїхав до США