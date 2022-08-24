Як пише Politeka.net , Олександр Еллерт – відомий український гуморист. Зірка також брав участь у проекті "Холостячка" із Ксенією Мішиною. Олександру вдалося перемогти на шоу і пара деякий час була разом, але зрештою Еллерт і Мішина розлучилися. До того ж стало відомо, що після початку війни зірки знову були разом у Буковелі. А нещодавно Еллерт приголомшив повідомленням, що вирушив до Каліфорнії, через що отримав багато критики на свою адресу.

Не забуває Еллерт і про Інстаграм, де ділиться із фанами всім цікавим. А цього разу Олександр привітав українців зі святом.

"Ти сильна!

Ти вільна!

Ти творча!

Ти талановита!

З днем ​​народження, Україно!

Люблю!", - написав Еллерт.

Фани поставили майже 3 тисячі лайків та написали коментарі:

"Патріот, ти де?", "Незламна наша Україна!!!! З днем ​​незалежності!!!!!!", "Непорушно! Непереборно! Незалежно! Слава Україні! Героям слава!", "Ти країна шалених, сміливих, згуртованих , величних людей. Люди з великої літери Л ".

Нагадаємо, переможець "Холостячки" Еллерт поділився з українцями потаємним

А ще Politeka повідомляла, що переможець "Холостячки" Еллерт після цькування зізнався, чи був у теробороні.

Також Politeka писала, що Еллерт після цькування в мережі зізнався, як і навіщо виїхав до США



