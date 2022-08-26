Зокрема, виконавиця Джамала записала з репером Freel емоційну композицію під назвою "Коли закінчуватись війни".

Як повідомляє Politeka.net , українська співачка кримськотатарського походження Джамала у співпраці з відомим українським репером Freel випустила нову пісню, яку автори присвятили нашій майбутній перемозі у війні з росією. Співачка поділилася відео з піснею в Інстаграм .

Зокрема, виконавиця Джамала записала з репером Freel емоційну композицію під назвою "Коли закінчуватись війни".

"Якось ми прокинемося від голосу рідних та їхніх слів: "Ми перемогли, війна закінчилася". Знаю, це станеться. Ця війна закінчиться на нашу користь, тому що ми б'ємося за своїх. За свій дім", - зазначила Джамала .

У відеокліпі, який створила українська ілюстраторка Марія Оз, можна побачити непрості моменти, які переживають українці з початку повномасштабного вторгнення.

Репер Freel розповів, про кого він із Джамалою написав трек. Він зазначив, що росія має припинити не лише війну проти України, а й інші її загарбницькі війни.

Користувачі мережі відзначили в коментарях, що їх дуже торкнулася ця композиція і змусила їх плакати: "До сліз... потужно!", "Ця робота в серці", "Прекрасна робота, ілюстрації багатозначні, вони говорять навіть більше, ніж слова. Мені дуже сподобалося", "Сльози на очах та мурашки по шкірі", "Дуже сильно".

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Як Politeka повідомляла, співачка Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".

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