Як пише Politeka.net , Анастасія Приходько – відома українська співачка та суддя проекту "Співають всі". Знаменитість також активно веде Фейсбук, де ділиться із фанами всім цікавим. А цього разу Приходько показала свій кулінарний талант.
"Це саме той момент, коли почуваєшся Кондитерським Богом
Я вперше еб твою наліво зробила такий торт! Я зараз лусну від марнославства...", - написала Приходько.
Фани поставили майже дві тисячі лайків та написали коментарі:
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