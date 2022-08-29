Як пише Politeka.net , Анастасія Приходько – відома українська співачка та суддя проекту "Співають всі". Знаменитість також активно веде Фейсбук, де ділиться із фанами всім цікавим. А цього разу Приходько показала свій кулінарний талант.

"Це саме той момент, коли почуваєшся Кондитерським Богом

Я вперше еб твою наліво зробила такий торт! Я зараз лусну від марнославства...", - написала Приходько.

Фани поставили майже дві тисячі лайків та написали коментарі:

"Ну що тут скажеш? Смачно співає, смачно готує – справжня українська жінка та справжня господиня! Супер!", "Ви просто молодець!

Я дивлюся на Ваші фото у стрічці та мені приємно розуміти, що в Україні є такі люди-зірки як Ви. Сподіваюся Ваші близькі та рідні гідно оцінять Вашу працю над смаколиками", "Яка розумничка! І талановита співачка, і супер мама, і консервуєш і випікаєш! Супер зірка!!! І ще в дошку свою!!!!".

Напомним, судья "Співають всі" Приходько подшутила над Арестовичем, поделившись видео

Також Politeka повідомляла, що суддя Співають всі Приходько вразила новим хітом Ярмака

А ще Politeka писала, що злякана суддя Співають всі Приходько здивувала виглядом



