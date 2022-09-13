Катя Нікітіна з "Жіночого кварталу" показала досить цікаві кадри після тренування у залі.

Як пише Politeka.net , Катя Нікітіна - відома українська артистка, яка стала зіркою "Жіночого кварталу" і тепер активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та дивує кадрами в Інстаграм. Дівчина останні кілька місяців займається танцями на пілоні, тож нерідко приділяє увагу своїй формі.

Цього разу дівчина покрасувалася після тренування та вразила фанатів своїм чином у залі. Причому Катерина у звичній манері пожартувала з приводу своїх танців, які нерідко дивують в Інстаграм її близьких.

«Може, танцювати за донати? 😂Збір на авто для ЗСУ! Посилання в шапці 🙏🏻» - пожартувала Катерина.

У мережі відповіли: «🔥Прекрасна; Красива; Катя красуня 😍🔥 чудовий ракурс 💣; Як досягти такої розтяжки як у тебе?; Це просто бомба (особливо перше фото!; Вогняна дівчинка 😍❤️; Це просто гармата))); Там і до веб-каму не далеко)».

Трохи раніше Катерина заговорила про вигорання.

"Коли ти повністю виснажуєшся, вигораєш, ти стаєш непродуктивним взагалі... ти випадаєш на день-два, три, тиждень... І не можеш принести користь. Взагалі... Замість того, щоб щодня робити потроху. Я все це до чого веду. Ми всі військові. і кожен на своєму фронті. Кожен робить стільки, скільки може", – пише артистка.

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