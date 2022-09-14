Як пише Politeka.net , Сінді Кроуфорд є успішною моделлю відомою на весь світ і блискучою в 90-і роки. Знаменитість має доньку Каю Гербер, якій виповнилося цієї осені вже 21 років. Молода красуня вже пішла стопами мами і стала моделлю. Не забуває донька і про Інстаграм, де веде блог.

А цього разу Кая вирішила похвалитися стильним чином у прозорому топі. Зірка позувала біля стіни, вражаючи вигинами.

Фанати поставили сотні лайків та написали коментарі:

"Чудова", "Така класна", "Чарівна", "Що це за подію?".

Повідомлялося, що Кая позувала для модного глянцю.

Зірка позувала в сукні з пристойним декольте на тлі моря. На інших фото Гербер уже стояла на студії, кружляючи у сукні, що піднялася.

"Кайя прикрасила червневий випуск своєю чарівністю", - підписали фото в Інстаграм.

Фанати поставили майже 4 тисячі лайків та написали коментарі:

"Це чудово", "Мені так сподобалася ця зйомка. Феєрія - це правильно!!", "Сучасна казка - момент!", "Цей останній знімок був би набагато приголомшливішим", "Це романтично", "Натуральна краса", " Красиво - як мама!!!", "Останній знімок такий милий".

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