Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк активно знімає новий сезон авторської передачі "Ле Маршрутка", в якій вона їздить різними куточками України та розповідає цікаві історії.

Наразі теледіву занесло до Кривого Рогу Дніпропетровської області, який останні три дні зазнав масштабного ракетного обстрілу з боку російських військ.

З нагоди дня рятувальника, який відзначають в Україні 17 вересня, Леся Нікітюк сфотографувалася з оточення криворізьких співробітників ДСНС та подякувала їм за роботу. Знімок вона виклала на своїй сторінці в Інстаграмі.

«Я більше всього боюсь не звуків повітряної тривоги, а звуків сирен швидкої і пожежної після повітряної тривоги!



Дякую за допомогу! Дякую за врятовані життя!

З Днем рятівника🇺🇦🙏», - написала Нікітюк.

Зазначимо, що Росія за три дні випустила по греблі у Кривому Розі 13 ракет, зокрема найдорожчих.

Як розповів начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, рівень води в річці Інгулець, що протікає у Кривому Розі, повернувся до звичайної, але на самих гідротехнічних спорудах відновлювальні роботи продовжуються, оскільки руйнації дуже серйозні.

Нагадаємо, Нікітюк слідом за Дорофєєвою показала себе смішним дівчиськом: кадр, який ніхто не бачив

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк прийшла до тями на підлозі біля унітазу: телеведуча розповіла про пережитий кошмар.

Також Politeka писала, що Нікітюк, яка приховує особисте життя, засвітилася зі своїм "залицяльником": стояла біля будки з фастфудом