Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк активно знімає новий сезон авторської передачі "Ле Маршрутка", в якій вона їздить різними куточками України та розповідає цікаві історії.
Наразі теледіву занесло до Кривого Рогу Дніпропетровської області, який останні три дні зазнав масштабного ракетного обстрілу з боку російських військ.
З нагоди дня рятувальника, який відзначають в Україні 17 вересня, Леся Нікітюк сфотографувалася з оточення криворізьких співробітників ДСНС та подякувала їм за роботу. Знімок вона виклала на своїй сторінці в Інстаграмі.
«Я більше всього боюсь не звуків повітряної тривоги, а звуків сирен швидкої і пожежної після повітряної тривоги!
Дякую за допомогу! Дякую за врятовані життя!
З Днем рятівника🇺🇦🙏», - написала Нікітюк.
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Зазначимо, що Росія за три дні випустила по греблі у Кривому Розі 13 ракет, зокрема найдорожчих.
Як розповів начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, рівень води в річці Інгулець, що протікає у Кривому Розі, повернувся до звичайної, але на самих гідротехнічних спорудах відновлювальні роботи продовжуються, оскільки руйнації дуже серйозні.
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Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк прийшла до тями на підлозі біля унітазу: телеведуча розповіла про пережитий кошмар.
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