На церемонії поховання королеви Єлизавети II були присутні близько 2000 високоповажних гостей, серед них і перша леді України Олена Зеленська.

На своїй сторінці в Instagram дружина президента Володимира Зеленського розповіла, що під час поїздки до Великобританії провела особисту зустріч із дружиною принца Вільяма Кейт Міддлтон.

"Її Королівська Високість Принцеса Уельська. Нове покоління королівської родини. Коли Росія здійснила повномасштабний напад на Україну, вони з чоловіком одразу продемонстрували свою підтримку нашої країни, відвідавши на початку березня Український культурний центр, що став волонтерським хабом і надавав допомогу вимушеним переселенцям", — нагадала перша леді.

Зеленська особисто подякувала Міддлтон за допомогу, яку Велика Британія надає Україні в різних сферах.

"У скорботний день публічного прощання з Її Величністю Королевою Єлизаветою ІІ відбулася тепла, приємна розмова з Принцесою Уельською. Я глибоко вдячна за прийом великої кількості наших людей і особисту увагу Її Королівської Високості до них. За безпрецедентну підтримку з боку Великої Британії у нашій боротьбі із загарбником – військову, гуманітарну, політичну", — наголосила дружина президента.

Українці в коментарях до публікації висловлюють свої співчуття королівській родині, а також захоплення Оленою Зеленською та Кейт Міддлтон: "Вишукані, молоді, сильні жінки нашої епохи", "які гарні😍справжні принцеси", "Наші співчуття близьким та всім жителям Британії 😢Україна з Вами".

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