На своїй сторінці в Instagram артистка розмістила милі фото, на яких вона обіймається зі своєю юною фанаткою. Для зустрічі Олена обрала стильний осінній образ у бежево-коричневих кольорах із капелюхом з широкими полями. У зірки також нова зачіска, вона знову відпускає довге волосся.

"Дуже хочеться обійматись частіше тепер. Без приводу. Просто тому, що є з ким… Нехай так і буде завжди🌞Дякую за фото моїм любим «папарацци» з фан-клубу", — написала Кравець під кадрами.

Підписники в коментарях захоплюються улюбленою зіркою "Квартал 95": "Я також вже хочу тебе обійняти🤗", "Ви така класна 🌺", "Вам гарно з довшим волоссям. Молодше виглядаєте😍", "Вауууу Ленкааа, така красуня❤️", "Щастя Вам і миру нам всiм! Красуня!!!", "Була на концерті в Дубліні, дивилася на вас завороженими очима, яка ж ви красива і така від вас енергія ❤️дякую, ви зігріли наші серця !!!", "Хай так і буде🙏. Ех, як же хочеться подібне фото з вами".

Раніше Олена Кравець поділилася рідкісними кадрами з чоловіком та дітьми. Олена та продюсер Сергій Кравець одружилися у 2002 році. Пара виховує трьох дітей - 19-річну Машу та двійнят Ваню та Катю, які з'явилися на світ у серпні 2016 року.

Нагадаємо, 19-річна донька Олени Кравець із "Квартал 95" розбурхала новим зухвалим образом.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" показала їхніх синів у патріотичному відео.

Також Politeka писала, що юна донька Євгена Кошового з "Квартал 95" вразила кадрами зі своїм хлопцем.