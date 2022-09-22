Актор «Дизель Студіо» Олександр Бережок від початку повномасштабного вторгнення рф зник із соцмереж та нічого не публікував.

Через це у прихильників артиста виникло чимало запитань. За лаштунками знімань нещодавніх концертів «Дизель Шоу» Бережок уперше прокоментував таке своє рішення.

Нещодавно Бережок та його дружина Альона відзначили 10 річницю шлюбу. Разом вони виховують трьох дітей.

"Ми навіть не думали кудись виїжджати. Бо, по-перше, це моя земля. По-друге, у мене велика родина, дружина тоді була вагітна. Тому було тільки одне рішення — залишатися вдома", — зізнається актор.

Олександр також заявив, що сам став на захист рідного краю у лавах ТрО.

"Я брав участь у всіх наших заходах тероборони. Туди не було ніякої черги, як у деяких інших місцях, ми швидко самоорганізувалися. Почали допомагати знаходити продукти харчування, оскільки в нас були підірвані мости, район буквально став відірваним від усієї України. Біля найближчої Чернігівської області йшли сильні бої. Разом із чоловіками ми будували лінію оборони", — пригадує зірка "Дизель шоу".

Він також додав, що не хотів про все це говорити публічно.

"Не бачу сенсу. Я розумію, що люди хочуть щось знати більше, але я просто виконував свій обов’язок. Це нормально. Зі мною фотографувалися люди, які впізнавали на блокпостах. А щоб я сам щось викладав — ні", — заявив Бережок.

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