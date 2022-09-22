Як повідомляє Politeka.net, відома телеведуча Маша Єфросиніна довела, що деякі елементи вбрання здатні існувати поза часом. Вони ніколи не вийдуть із моди і мають бути в гардеробі у всіх, хто стежить за своїм луком. І мова тут не про "маленьку чорну сукню", а про базовий щоденний гардероб.

У стильному повсякденному вбранні Маша Єфросиніна прийшла на день народження подруги і поділилася фото в Instagram.

Так, Маша Єфросиніна обрала чорну сорочку та білі джинси прямого крою. Так, чорна сорочка оверсайз - річ поза часом. Сучасні модниці експериментують зі способом заправки, а ось Маша Єфросиніна - носить її просто і виглядає при цьому чудово. Та й світлі джинси прямого крою, які носить телеведуча, ніколи не втратить актуальності. Цей одяг ніколи не вийде із моди.

Образ доповнювали сонцезахисні окуляри та мінімалістичні прикраси.

Варто зазначити, що у підписі до кадрів Маша Єфросиніна написала, що вирушила до Італії на кілька днів, щоб привітати свою подругу. Після цього вона знову повернеться до волонтерської діяльності.

Нагадаємо, що Єфросиніна заговорила про "підводне каміння" військового обліку для жінок.

Як повідомляла Politeka, Єфросиніна торкнулася важливої ​​теми, яка турбує всіх українок під час війни.

Також Politeka писала, що Єфросиніна нарвалася на хвилю хейту через помітне схуднення.