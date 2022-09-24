Як пише Politeka.net , Олександра Зарицька - успішна українська співачка, яка стала відомою завдяки "Х-Фактору", де виконала свій хіт "Свята", вразивши навіть Настю Каменських. Після цього із гуртом KAZKA зірка випустила кілька альбомів, прославившись не лише на всю Україну, а й світ.

А минулого року Олександра вирішила піти на шоу "Танці зі зірками", де їй вдалося посісти п'яте місце. Після проекту зірка зізналася, що за час тренувань на танцполі їй вдалося скинути 20 кг, і вона вирішила на цьому не зупинятися. Не кидає Олександра тренування і зараз, показавши на новому сторісі в Інстаграм, як бігає.

"Гріх не пробігтися з такою погодкою", - написала Зарицька і зазначила, що зараз має 26 градусів тепла.

Наступного сторіс Олександра вже бігла по набережній. Як можна зрозуміти, зірка зараз перебуває на Кіпрі.

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