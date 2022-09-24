Популярна українська співачка, актриса та блогер Ганна Трінчер зовсім скоро виходить заміж за блогера Олександра Волошина і намагається показати чи не кожен свій крок у цей час. Також вона розповідає про те, що відбувається у її житті та як вони готувалися до невеликої церемонії.
«Наймиліший момент у нашому житті 🥹» - похвалилася черговим відео Трінчер, показуючи зустріч свого майбутнього чоловіка з мамою на камеру.
Хореограф Ілона Гвоздєва підтримала: «Дорога моя бажаю успіхів. Це крутий новий шлях разом, який варто прожити. Пірнай з головою 😍».
У мережі також відреагували:
Наступ ЗСУ: в Міноборони зробили термінове та суворе попередження
"Обожнюю...": Данилко показав, як подруга Пугачової прийшла до нього на концерт, фото
Звільнення полонених: стало відомо про біду з Героєм оборони Маріуполя, фото
Зірка "Х-Фактора" Ніколайчук поплатилася за підтримку українців: "У мене через..."
"До біса всіх": зірка "Х-Фактора" Ніколайчук викликала фурор у косусі та колготах у сітку
«Дуже мило 😍 вітаю 🙌; Щастя вам!!; Боже, я заплакала 😭; Як милоооо))); Прям до сліз 🥹😭, в саме серце! ❤; Усього найкращого вашому шлюбу 😍🫀💞; Наймиліші 🥺🥺💞💞; Дуже мило❤️; Як мило 🥺; Мило 🥺🥺💔; Як це мило вітаю вас 😍❤; Як це милооо🥺😍💔; Вже не можу дочекатися завтра 😢; Кохання та повага на все довге подружнє життя!!».
Усіми засобами Ганна намагається привернути увагу і навіть скандали виставляє на публіку.
При цьому на критику Ганна реагує насмішкувато і соромить у відповідь тих, хто бажає їй всього поганого чи швидкого розлучення з коханим. Сама Трінчер також виставляє зрідка те, що їй пишуть особисті повідомлення.
Цього разу дівчина висміяла чергових хейтерів її зовнішності та посміялася на тими, кому не подобається її поведінка:
Нагадаємо, Ганна Трінчер чесно зізналася, скільки витратила грошей на весілля.
Як повідомляла Politeka, біда трапилася з Анною Трінчер напередодні весілля.
Також Politeka писала, Трінчер у сукні зі сміливими вирізами влаштувала ціле шоу у метро.