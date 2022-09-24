Популярна співачка та актриса Ганна Трінчер похвалилася, як її майбутній чоловік влаштував офіційну зустріч із мамою.

Популярна українська співачка, актриса та блогер Ганна Трінчер зовсім скоро виходить заміж за блогера Олександра Волошина і намагається показати чи не кожен свій крок у цей час. Також вона розповідає про те, що відбувається у її житті та як вони готувалися до невеликої церемонії.

«Наймиліший момент у нашому житті 🥹» - похвалилася черговим відео Трінчер, показуючи зустріч свого майбутнього чоловіка з мамою на камеру.

Хореограф Ілона Гвоздєва підтримала: «Дорога моя бажаю успіхів. Це крутий новий шлях разом, який варто прожити. Пірнай з головою 😍».

У мережі також відреагували:

«Дуже мило 😍 вітаю 🙌; Щастя вам!!; Боже, я заплакала 😭; Як милоооо))); Прям до сліз 🥹😭, в саме серце! ❤; Усього найкращого вашому шлюбу 😍🫀💞; Наймиліші 🥺🥺💞💞; Дуже мило❤️; Як мило 🥺; Мило 🥺🥺💔; Як це мило вітаю вас 😍❤; Як це милооо🥺😍💔; Вже не можу дочекатися завтра 😢; Кохання та повага на все довге подружнє життя!!».

Усіми засобами Ганна намагається привернути увагу і навіть скандали виставляє на публіку.

При цьому на критику Ганна реагує насмішкувато і соромить у відповідь тих, хто бажає їй всього поганого чи швидкого розлучення з коханим. Сама Трінчер також виставляє зрідка те, що їй пишуть особисті повідомлення.

Цього разу дівчина висміяла чергових хейтерів її зовнішності та посміялася на тими, кому не подобається її поведінка:

Нагадаємо, Ганна Трінчер чесно зізналася, скільки витратила грошей на весілля.

Як повідомляла Politeka, біда трапилася з Анною Трінчер напередодні весілля.

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