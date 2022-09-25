Популярна українська співачка та колишня солістка гурту "НеАнгели" Слава Камінська, яка з початку війни виїхала з дітьми за кордон, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй станиці в Instagram. Так, цього разу співачка опублікувала чарівне відео, на якому з'явилася зі своєю донькою Лаурою та здивувала українською мовою.

Як відомо, раніше Слава неодноразово натикалася на жорстку критику фанатів за російську мову. Тож тепер її солов'їна просто збентежила публіку. У короткому ролику Камінська повідомила, що вийшов її кліп на авторську україномовну пісню "Додому", де знялися діти артистки.

"Друзі, нарешті вийшов кліп на мою авторську пісню "Додому". До речі, там знялися мої діти, Лаура теж. Ласкаво просимо на ютуб. Лайкайте, коментуйте, пересилайте друзям", - сказала Слава у ролику.

Користувачі відразу почали коментувати нову публікацію зірки: "Так добре звучить українська мова з ваших вуст! Молодці, дівчатка", "Вау, яка у вас мова", "Боже, як гарно з ваших вуст звучить українська. Ваш голос і наша мова. Спасибі", "У вас фантастично звучить українська мова, розмовляйте нею завжди, дуже милозвучно", "Підтримую українською", "Вау, як приємно чути українською!", "У вас так гарно виходить говорити українською".

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