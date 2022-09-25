Друга дружина популярного українського телеведучого Володимира Остапчука, який раніше вів шоу "Маска" та "Співають всі", останнім часом натякає на проблеми в особистому житті.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Христина Горняк розмістила ефектні кадри з ресторану в столиці Австрії Відні та поділилася несподіваним одкровенням.

"Пам’ятаєте як легко в дитинстві ми посміхались? Скільки моментів викликали в нас посмішку до сліз!! Хоча ми так тоді хотіли стати дорослими, та швидше бути схожими на: маму, або якусь знайому, або просто проживати доросле життя… І напевно тільки подорослішавши та зустрівши купу «нюансів» я хочу ту легкість в простих моментах, та можливість просто сміятись до сліз…", — пише дружина Остапчука.

Христина зізнається, що хоче не втратити в собі ту «маленьку Кріс» яка була хоч і дуже самостійна та серйозна з дитинства, але дуже любила посміхатись та сміятись.

"Хоча зараз це все складніше і складніше, тому дуже ціную моменти, які викликають в мені щиру посмішку та відчуття легкості. Посміхайтесь частіше, навіть якщо дуже складно, бо мімічні зморшки від посмішки нам дуже підходять, повірте мені! ❤️", — наголосила Горняк.

Шанувальники в коментарях підтримали дружину телеведучого: "Ви все правильно робите. Зміна обстановки, відпустка... Бережіть себе, все буде добре", "Христиночко! Ви чудова! Але бачу, що щось турбує в душі особисте, не тільки війна робить поганий ваш настрій. Ви сильна і не проґавте своє щастя, ніякі образи не варті того. Боріться за свою любов", "Особисте болить найвразливіше…💔".

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