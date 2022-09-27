Так, артист відвідав фронтове місто Бахмут Донецької області. Вакарчук записав відеозвернення на тлі величезних вирв від обстрілів і під звуки вибухів ворожої артилерії. Відео артист розмістив на своїй сторінці в Інстаграмі.
За словами Вакарчука, Бахмут став символом українського спротиву. Місто стоїть, воно не зламане.
«Ви бачите сади мене воронки, звуки, вибухи. Ми звільнили Харківщину, звільнимо і Донбас, Запоріжжя, Херсонщину і, звичайно ж, Крим. Все поступово, але впевнено. Перемога буде за нами. Слава Україні», - заявив лідер гурту "Океан Ельзи".
України у коментарях під відео назвали Святослава Вакарчука безстрашною людиною та побажали берегти себе.
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«Слава ЗСУ, перемога за нами»,
"Ви безстрашний",
«Бережіть себе», - пишуть у мережі.