Відомий музикант, лідер гурту "Океан Ельзи", Святослав Вакарчук ризикнув життям і відвідав місто на Донбасі, яке стало символом українського опору.

Так, артист відвідав фронтове місто Бахмут Донецької області. Вакарчук записав відеозвернення на тлі величезних вирв від обстрілів і під звуки вибухів ворожої артилерії. Відео артист розмістив на своїй сторінці в Інстаграмі.

За словами Вакарчука, Бахмут став символом українського спротиву. Місто стоїть, воно не зламане.

«Ви бачите сади мене воронки, звуки, вибухи. Ми звільнили Харківщину, звільнимо і Донбас, Запоріжжя, Херсонщину і, звичайно ж, Крим. Все поступово, але впевнено. Перемога буде за нами. Слава Україні», - заявив лідер гурту "Океан Ельзи".

України у коментарях під відео назвали Святослава Вакарчука безстрашною людиною та побажали берегти себе.

«Слава ЗСУ, перемога за нами»,

"Ви безстрашний",

«Бережіть себе», - пишуть у мережі.