Як пише Politeka.net, Катя Нікітіна – відома українська актриса, яка стала зіркою "Жіночого кварталу". Знаменитість, як і інші зірки, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, допомагаючи збирати гроші на потреби армії. Також Катя захоплюється спортом та танцями біля пілона, постійно поділяючись ефектними кадрами з українцями. Не забуває Нікітіна і про Інстаграм, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила поговорити з фанатами.
"Питання", - написала Катя.
"Як стати твоїм чоловіком? Я дуже хороша людина. Із села, роботящий, не лінуюся", - написав фанат.
"Без коментарів. Ви молодець, але може мене запитаєте, чи хочу я собі чоловіка?!", - написала Нікітіна у відповідь.
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"Як ти почуваєшся?))", - запитав ще один фанат.
"Трохи втомлена, але загалом добре. Дякую. Очі, неможливо обдурити", - написала у відповідь Нікітіна.
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