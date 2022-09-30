Як повідомляє Politeka.net, український співак MELOVIN (справжнє ім'я Костянтин Бочаров) публікує на сторінці в Intagram свіжі фото, які з нетерпінням чекають на його багатомільйонну армію шанувальників. Він часто змінює свій образ і не боїться експериментувати. Цього разу артист несподівано показав на своїй сторінці в Instagram новий колір волол та епатажний манікюр.

Коли співак розпочинав свою кар'єру, він мав світлий колір волосся. Потім більше року артист мав насичено темний колір волосся, що дуже підходило до його сценічного образу та однієї лінзи у лівому оці. На цей раз MELOVIN вирішив освіжити свій зовнішній вигляд, пофарбувавшись у яскравий рожевий відтінок.

На додаток до сміливого кольору волосся, співак зробив гострий манікюр. На другому відео він похвалився довгими нігтями чорного кольору, які йому наростили просто на кухні.

Варто зазначити, що MELOVIN неодноразово з'являвся на публіці в епатажних образах, дивував сміливим та незвичайним вбранням, а також яскравими змінами на вигляд.

Костянтин Бочаров не завжди був таким, яким його звикли бачити фанати. До 18 років він не міг похвалитися такою кількістю татуювань та аксесуарів.

Нагадаємо, Melovin після різких висловлювань про мовне питання показав закулісся зйомок.

Як повідомляла Politeka, Melovin різко висловився на тему мовного питання, з'явилося відео.

Також Politeka писала, MELOVIN різко висловившись про російськомовних співаків зізнався, чого боїться найбільше через них.