12 сезон шоу "Холостяк" мали запустити в ефір ще навесні цього року, але тоді прем'єру довелося скасувати через вторгнення рф.

Потім запуск реаліті-шоу запланували на 30 вересня, але сьогодні, в день прем'єри, представники телеканалу раптово вирішили знову перенести показ.

"Ми переносимо прем’єру проєкту "Холостяк" по виробничим причинам. Ваше улюблене романтичне реаліті обов’язково відбудеться цієї осені. Про нову дату старту буде оголошено пізніше. Слідкуйте за оновленнями на офіційних сторінках телеканалу СТБ", — сказано в повідомленні.

Імовірно, шоу вирішили перенести після трагедії в Запоріжжі, де окупанти здійснили обстріл гуманітарної колони, в результаті чого загинули щонайменше 25 людей.

Ведучий "Холостяка" Григорій Решетнік також висловився в коментарях: "Ми чуємо, любимо, поважаємо своїх глядачів 😍Та пишаємося нашими військовими 💙💛Скоро 🌹 Обов’язково!".

Глядачі в коментарях здебільшого невдоволені таким рішенням телеканалу:

"І так шоу Холостяк вийде, коли головному герою буде під 90, немає що сказати";

"То взагалі не показуйте. Для чого? В Україні війна";

"Чому заздалегідь викладати, що буде випуск, знаючи що в Украіні війна і в любий день може статись прильот, люди чекають і тут ви відміняєте… тоді краще сказати, що прем’єра почнеться по закінченні війни. Так буде краще і чесніше. А то тільки рейтинги собі набиваєте , щоб ніхто не забував".

Додамо, головним героєм нового "Холостяка" став 32-річний Алекс Топольський. Він народився та виріс у Львові, але після закінчення університету переїхав до США, а тепер живе в Маямі та має свій бізнес, пов’язаний з нерухомістю.

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