53-річна знаменита актриса і співачка Дженніфер Лопес вже давно доводить: вона розуміється на спеціальному догляді за шкірою обличчя і тіла. Завдяки правильному догляду, зірка справляється і без будь-яких піддтяжок, а також виглядає значно молодшою ​​за звичайну.

Заснувавши свій бренд кілька років тому, Лопес вирішила довести, що здатна допомогти й іншим. Для спілкування з фанатами вона нерідко записує спеціальні ролики, на яких сяє у всій красі та розповідає про свої розробки.

«Найцікавіше за кадром ❤️ #JLoBody; Я люблю тебе; Дякую за цей новий продукт; я хочу таке саме і для Бразилії👏; Нам це потрібно, але коли розпочнеться покупка; Моя любов, ти вміє бути кращою; хочеться знати більше; Дякую, добрих днів; такі форми це взагалі подарунок» - пишуть у мережі.

До народження дітей Лопес і раніше любила робити акценти на фігуру, наголошувати на своїх формах і не соромилася ними хвалитися. Артистка всіляко показувала неоднозначні образи на сцені також, щоб отримати більший резонанс - яскраве пір'я, блискітки чи коротенькі костюми.

Фанати вирішили згадати, як виглядала Дженніфер в одному з образів, що найбільш запам'ятовуються, на концерті і нагадали про її зухвалі танці.

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