Дружина продюсера "Квартал 95", відома українська актриса Ганна Саліванчук любить ділитися яскравими образами в Інстаграмі, розповідати про себе та ділиться корисними рецептами. На цей раз Анна побалувала фанатів новим рецептом для всієї родини.

«Рецепт пишного бісквіту, інгредієнти: 3 яйця, 150 г цукру, 110 г борошна, олія, цедра лимона, ванільний цукор.

Спочатку треба збити яйця до щільної та пишної піни. Для цього можна використовувати блендер із насадкою, віночок, планетарний або звичайний міксер. Після того, як яйця зб'ються, додайте 150 г цукру і продовжуйте збивати на середніх обертах.

Після того, як яйця збільшаться в об'ємі в 3 рази, необхідно всипати 110 г борошна та акуратно перемішати силіконовою лопаткою, можна використовувати мінімальні обороти міксера.

Також основа для будь-якого тортика. Випікати бісквіт рекомендую в круглій роздільній формі, дно форми застелите спеціальним пергаментом і обережно вилийте тісто, пергамент можна змастити вершковим маслом» - висловилася Ганна.

Після роботи з фотографом Анна показала, як відбуваються її будні.

«У мене замість кабанчика – перепілка. Але я така голодна, що й кабанчика з'їла б! А ось повечеряли, тепер солодощі та машинка.

Наїлася, хочеться побути в тиші, але це неможливо. Сил немає, але мейк такий гарний ... що не хочеться вмиватися! »- Поділилася Ганна.

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