Телеведуча Лілія Ребрик показала фоловерам рідкісне фото зі своєю мамою педагогом та привітала її з професійним святом.

2 жовтня в Україні відзначають День вчителя. У родині телеведучої Лілія Ребрик також свято, адже її мама Віра Леонівна Тодорюк присвятила навчанню дітей усе своє життя.

З цієї нагоди Лілія опублікувала миле фото зі своєю мамою та зворушливо привітала всіх педагогів із професійним святом.

"Сьогодні День вчителя! Я хочу привітати всіх працюючих. Тому що знання - це теж наша зброя. Моя мама - вчитель, а для мене - найкращий вчитель! Люблю, вітаю, сумую", - підписала кадр Ребрик.

На знімку мама та дочка позували без макіяжу зі щасливими посмішками на обличчі. У руках вони тримали букет троянд.

Крім того, сама Ребрик із чоловіком-хореографом не залишилася без привітань. Як відомо, вже кілька років зіркова пара виховують майбутніх зірок у своїй танцювальній школі.

"Дякую батькам учнів з нашої танцювальної студії за такий подарунок до дня вчителя! Так приємно!" – написала телеведуча.

Незважаючи на те, що Лілія Ребрик бачиться з мамою вкрай рідко, вона називає її найкращою подругою. Ведуча та актриса зізналася, що мама завжди розуміла її і навіть 16-річною дозволяла почуватися дорослою та самостійною.

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