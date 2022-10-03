2015 року в зіркової пари народився син Гліб, а в 2020 – Микита.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram 37-річна артистка поділилася своїми секретами, як бути щасливою мамою.

"Не забувайте приділяти час собі, бо якщо хоч годинку ви не будете робити, що хочете саме ви - ви збожеволієте 💛💙Одягніть сукню, костюм, нафарбуйтесь, танцюйте, читайте, дивіться фільм, займіться спортом, сходіть на масаж, прогуляйтесь на самоті - і ви зрозумієте, що життя прекрасне🙏🏻", — пише Саліванчук.

Вперше за час повномасштабної війни Ганна вирішила влаштувати зйомку для себе, просто аби відчути себе гарною. Актриса показала декілька ефектних кадрів з нової фотосесії.

"Ви не повірите, але так, я теж втрачаю себе, свою впевненість, свою жіночність. Бути в постійному страху майбутнього, постійно переживати та плакати - ось що ми з вами робимо останні 7 місяців🥲", — додала зірка.

Саліванчук також переповіла притчу про родину, в якій було багато дітей та мало грошей. Мати постійно працювала, втомлювалася, була незадоволеною й зривалася на дітей. Все змінилося після того, як вона сходила за порадою до мудреця: як стати хорошою матір’ю? З тих пір жінка стала щасливою завдяки тому, що вона раз на тиждень зачинялася в своїй кімнаті та приділяла час собі, розпиваючи чай з шоколадними цукерками.

"Не заважайте мені! Я роблю вам щасливу маму!", — пояснила вона своїм дітям.

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