Як повідомляє Politeka.net, у шостому ефірі польських "Танців із зірками" українська співачка Джамала залишила шоу. Її виступ судді оцінили лише 30 балами. На своїй сторінці в Instagram артистка показала людей, яким вдячна за підтримку, а також звернулася до своїх шанувальників.
"Я засмучена зараз, звичайно. Тому що ми робили цю важливу місію для українських дітей з Polsat Foundation. Але я вас закликаю - не переставайте говорити, підтримувати та допомагати нашій країні! Дякую кожному", - сказала співачка Джамала про припинення участі у шоу.
Також вона зазначила, що їхню пару підтримували багато поляків, які працювали над проектом: від музикантів до стилістів. Артистка зазначила, що завжди відчувала їхню неймовірну підтримку і дуже вдячна їм за все.
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"Дорогі наші, фани. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. Без вас ми не змогли б виступати, ви нас надихали і змушували бути кращими з кожним виступом... А найголовніше не залишайте Polsat Foundation, який збирає гроші для українських дітей. Ми пішли, але справа залишилася", - звернулася Джамала до українців та поляків, які підтримували їх танцювальний дует.
Нагадаємо, співачка Джамала показала, як відбувається підготовка до польських "Танців з зірками".
Як Politeka повідомляла, співачка Джамала познайомила зі своїм польським партнером з "Танців з зірками".
Також Politeka писала, що маленький син співачки Джамали захопив виконанням хіта "Ой, у лузі червона калина".