Осінь створена для багатошарових образів та довгих прогулянок, що довела Христина Горняк.

Як повідомляє Politeka.net, дружина ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк балує не лише чуттєвими кадрами, а й хвилює розуми міркуваннями на важливі життєві теми, надихає дівчат і закликає їх полюбити і прийняти себе. Черговий чорно-білий атмосферний фотосет з'явився на її сторінці в Instagram.

Осінь створена для багатошарових образів та довгих прогулянок, що довела Христина Горняк. Вона одягнулася в куртку-сорочку темного кольору, футболку та джинси високої посадки. Дружина ведучого розташувалася на балконі, який відкриває краєвид на старе місто, і чуттєво позує на камеру.

На портретному знімку можна детально розглянути зачіску та макіяж – призовний погляд та стрілки на повіках, пухкі чуттєві губи з нюдовою помадою, копна локонів, які та розпустила.

"Всім надсилаю трохи свого серця, бо ви в мене – найкращі!", - підписала знімки Христина Горняк.

Коментатори поспішили відсипати дружині Володимира Остапчука безліч компліментів: "Красуня на мільйон", "Яскраве сонечко ", "Дуже чарівна дівчина", "Христина ви дуже приваблива і красива дівчина", "Яка ж ви красива та жіночна".

Нагадаємо, що дружина Остапчука на тлі чуток про розлучення перервала мовчання та розповіла правду про чоловіка.

Як повідомляла Politeka, дружина Остапчука після натяків про негаразди в сім'ї здивувала новою заявою.

Також Politeka писала, що дружина Остапчука поділилася цікавими історіями під час подорожей.