Як пише Politeka.net , переможниця шоу «Холостяк-10» та українська блогерка Даша Ульянова відповіла на особисті запитання шанувальників та зізналася, як часто у неї бували непрості періоди у житті. За словами Ульянової, вона теж переживає через проблеми і іноді її "накриває".
«Ви переживали розставання? Сльози, депресія тощо?» - Запитують у Ульянової.
На що вона чесно показала кадр, на якому постала у сльозах, без макіяжу та вдавання: «Так», - коротко написала вона.
Також Даша зізналася, коли її плани йдуть навперейми: «Так звісно, буває. Я жива, досить емоційна людина. В усіх буває».
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«Мене взагалі дивують такі питання, але я сама сказала «про відверте». Тому якщо відверто, як Бог дасть, але хотілося б трохи пізніше» - висловилася про дітей Даша.
Згадала вона і про тебе особисте життя, відповівши на запитання, чому не говорить про нього і не показує обранця.
«Щойно я починаю щось показувати – все йде не так. Тому мій вибір залишити цю частину життя для себе. Так найкраще для всіх» - додала Даша.
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