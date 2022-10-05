Дружина Влада Ями з "Танців зі зірками" Лілія показала небезпечні розваги сина у США, поділившись кадрами у своєму блозі.

Як пише Politeka.net, Влад Яма – відомий український хореограф та танцюрист, який судив проект "Танці з зірками". Після 24 лютого зірка одразу ж поїхав із України, взявши дружину з дитиною, і після цього не з'являвся в Україні. Дружина танцюриста наголосила, що некоректно запитувати, чому Влад не повернувся на батьківщину. А цього разу Лілія вирішила показати, які дивні розваги у сина США.

На кадрах можна побачити сина Влада Леона, який грав у калюжі на асфальті.

"Мої сталеві нерви вже дзвенять зараз", - написала Лілія.

"Все ок? Нехай грає?", - написала дружина Влада питання та запропонувала кілька варіантів відповіді.

Повідомлялося, що Лілія похвалилася відвідуванням Кеннеді Спейс Центру.

"Насамперед через енергетику цього місця. Заряджає та надихає.

По-друге, подивитися, як кожен працівник цього центру працює в задоволення і дуже пишається космічними здобутками своєї країни.

Ми дізналися багато історичних фактів, поторкали шматочок Місяця”, зазнали навантаження, яке відчувають космонавти “при зльоті”, побачили платформу, звідки кілька днів тому відправили наш супутник Січ-2-30”, - написала Лілія.

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