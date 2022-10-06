Всесвітньо відома актриса Шерон Стоун підкорила милими кадрами зі своїм улюбленцем під час вечірнього відпочинку.

Як повідомляє Politeka.net , голлівудській актрисі Шерон Стоун вже 63 роки, вона не так часто знімається в нових фотосесіях і рідкісний гість на знімальному майданчику майбутніх кінострічок. Проте популярність культової виконавиці нікуди не поділася.

В Інстаграм Шерон ділиться не лише глянсовими кадрами, а й особистими відео та фото, підкорюючи аудиторію. На цей раз відео з домашнім улюбленцем розчулило мережу. Стоун не тільки не приховувала себе справжню, а й показала, як відпочиває вечорами у ліжку та веселиться з вихованцем.

Посміявшись, артистка не приховувала свої зморшки і вважала за краще бути справжньою:

«Іноді достатньо одного 💕; Хахахаха звук але 🤣🤣; Найкращий; Улюблений бандит!!!!! Я сумую за його поцілунками! Тремтіння, любов це!; Ааааа, це дуже мило! 🐾✨🐾; ми вас також любимо; Щеняче кохання; Найкращий!; Моє кохання ❣️; Омг найкращий!» - пишуть у мережі.

Раніше Тіна Кароль показала кілька спокусливих total black-образів: стильний облягаючий комбінезон з широким лаковим поясом на талії, строга маленька чорна сукня на тонких бретелях, а на одному з кадрів позувала в чорному класичному костюмі.

Шанувальники Тіни почали ділитися своїми враженнями від нового відео зірки у коментарях. Дехто порівнював артистку з Шерон Стоун.

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