Популярний український ведучий, інтерв'юер та блогер Слава Дьомін, який прославився як радіоведучий "Люкс ФМ", часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість здивувала фоловерів милим селфі з колишньою дружиною.

Відомо, що Слава прожив у шлюбі з Ксенією Міщенко 13 років, і близько року тому розлучився. При цьому у пари у шлюбі народився син Влад, якого тепер разом виховують розлучені батьки.

На новій фотографії, яку показав ведучий, він із колишньої коханої знято на прогулянці, і позують на тлі синього неба з хмарами. При цьому Ксенія із серйозною особою, але зробила Славі "ріжки" двома пальцями.

У підписі до публікації Дьомін написав: "Стосунки з колишніми мають бути такими, щоб вам було не соромно перед спільними дітьми. Саме такі у нас стосунки з Ксю! Ми вважаємо, що від того, що сталось зі стосунками батьків, не має страждати дитина. А ще завжди є шанс на повернення кохання. Головне над цим попрацювати і, можливо, з'явится шанс. Якщо це вам справді потрібно".

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