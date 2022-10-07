Як пише Politeka.net, Моніка Беллуччі - відома італійська актриса, яка була одружена з актором Венсаном Касселем. У пари є двоє дочок – Діва та Леоні. Діва виросла вже справжньою красунею і почала робити кар'єру в модельному бізнесі. Не забуває Старша дочка Беллуччі та про Інстаграм, де ділиться з фанатами найцікавішим.

А цього разу Діва опублікувала фото, де була у сукні з значним декольте. Зірка поділилася декількома фото, вражаючи красою.

Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:

"Руйнівна", "Прекрасна краса мами поглядом тата", "зате яка ти ідеальна", "Так, звичайно", "Прекрасна жінка", "Ви робите цю прикрасу особливою", "оч красива, таю", "шкода, останнє фото трохи розмито, але у вас все добре вийшло", "Ти виглядаєш чудово, міс Діва!", "Принцеса".

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