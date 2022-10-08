Український телеведучий Григорій Решетник відреагував на вибух та пожежу на мосту через Керченську протоку.

Рано вранці, 8 жовтня, на залізничному мосту через Керченську протоку стався вибух, обвалилася частина автомобільного мосту. Зайнялися кілька цистерн з паливом, рух автомобілів та поїздів мостом припинено. На місці працюють екстрені служби Росії.

Український ведучий Григорій Решетник згадав, що ще 17 серпня написав пророчий вірш.

«Цей ранку настав», - зазначив телеведучий у себе в Інстаграм.

«Ще п’ята ранку - вже не сплю

Не хочеться та й вже не спиться

Чекаю я бавовни на мосту

Вона вже місяць мені сниться», - поділився он.

У коментарях розгорілися запеклі дискусії з приводу "бавовни" на кримському мосту. Багато хто зазначив, що після таких хороших новин сміливо можна запускати шоу «Холостяк-12».

"Ти пророк і екстрасенс", - відповіла дружина Решетника Христина.

«Взагалі не хочу їхати з Криму»,

«Після таких новин можна вже запускати Холостяка»,

«На це можна дивитися вічно»,

«І ще добре було б, якби так горіла Москва», - висловлюються в мережі.

Нагадаємо, що дружина ведучого "Холостяка" Решетника хизнулася відпочинком в Одесі.

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Холостяка" Решетника вразила українців домашніми кадрами.

Також Politeka писала, що Решетник знову звернувся до українців щодо перенесення прем'єри "Холостяка".