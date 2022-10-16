Артистка з перших днів повномасштабного вторгнення рф почала гастролювати за кордоном на підтримку України, а також брала участь у польській адаптації шоу "Танці з зірками", де вперше в історії проекту запустили благодійний збір, кошти з якого також пішли на підтримку українців, постраждалих від війни.
Сини співачки тривалий час перебували у Туреччині разом із її сестрою, але нещодавно Джамала перевезла їх до Польщі, а тепер Емір-Рахман та Селім-Гірай разом з мамою приїхали до Литви, де Джамала візьме участь у важливому заході.
Цього разу на своїй сторінці у Instagram розмістила зворушливі кадрами з синами та розповіла про мету свого візиту.
"Сьогодні з моєю головною фан-базою у Литві. Відкриваємо у Каунасі, цьогорічній культурній столиці Європи, найбільший стадіон країни. Тут за планом фінальний матч Кубка ЛФФ, виступ литовських артистів, а також триб‘ют Україні. Подію транслюватиме LRT Plius. Скоро побачимось", — повідомила Джамала.
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Далі артистка планує міні-тур на підтримку нового EP «Поклик». Перші концерти відбудуться у Польші, де вона планує зібрати кошти для підтримки української армії.
Нагадаємо, Джамала розговорилася про свою участь у польських "Танцях з зірками".
Також Politeka писала, що син Джамали розплакався, співачка зробила фото та назвала причину.
Як Politeka повідомляла, Джамала розпереживалася через обстріли і зателефонувала чоловікові, який в Україні.