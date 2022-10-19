Знаменита модель Наомі Кемпбелл згадала, якою вона була раніше з коротенькими кучерями.

Як передає Politeka.net , в Інстаграм Наомі Кемпбел є активним користувачем соціальних мереж, часто розповідає про себе та вражає фото з минулого. Також вона вважає за краще ділитися фото, на яких колись була здатна розбурхати фанатів своїми і вбраннями, і зачісками.

Не секрет, що свого часу Наомі перестаралася з укладанням і почала активно лисіти. Вже багато років Наомі ходить із перуками та приховує короткі локони.

«З Днем народження великого Андре Леона Таллі, я сумую за тобою і завжди святкуватиму цей день, іншого ніколи не буде. Завжди в моєму серці назавжди», - каже Наомі під пам'ятним кадром з минулого.

«Найбільший ❤️; Гігант!; Така красива картинка; З небесним днем ​​народження 🙏🏾; Ніколи! 🙏🏽; З Днем Народження 🎂 Андре; люблю ці кольори 😍; ви в минулому були зовсім інші; таке коротке волосся; тоді було інакше» - пишуть у мережі.

Раніше в чорному костюмі модель показала форми без збентеження і виблискувала в перуці досить впевнено поряд із колегами.

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