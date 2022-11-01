Як повідомляє Politeka.net , популярна українська телеведуча Леся Нікітюк вирішила показати в Інстаграм на своїй сторінці один із секретів краси і як вона впорядковується. Леся не приховує, які процедури робить у косметолога і часто говорить про важливість правильного догляду.

«Пішла на ферментотерапію обличчя. Для тих, хто ще не робив ін'єкцій, рекомендую ферментотерапію.

Темні кола та мішки під очима, ознаки старіння – в'ялість шкіри, наявність зморшок та заломів, сухість; надмірне вироблення шкірного сала, жирний блиск, розширені пори; втратив еластичність і пружність, деформація контуру обличчя; сліди від висипання та привисання шкіри» - розповіла Леся про те, кому може допомогти дана процедура і вже встигла похвалитися першими результатами.

Раніше Нікітюк показала, як набула на випадок відсутності комунікацій все необхідне і показала в Instagram , як проводить вечори без світла.

На випадок відключення газу Леся Нікітюк запаслася газовим балоном та настільною газовою плиткою. Для комфорту під час сну артистка також придбала теплу ковдру. Крім того, вона прикупила генератор, ліхтарики та свічки.

Нагадаємо, Нікітюк зводила свого "мецената" в салон і показала результат.

Також Politeka писала, що Нікітюк у топіку показала, чого досягла з фітнес-тренером Боржемською.

Як Politeka повідомляла, Нікітюк висловилася на адресу Єфросініної після різкого відео.