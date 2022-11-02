Як пише Politeka.net , Кім Кардаш'ян - успішна американська модель та блогер, яка продовжує підтримувати свою популярність завдяки новим образам. В Інстаграм Кім знову відзначилася, на нових кадрах вона постала в образі Містик із Людей Х.

Цього разу Кардаш'ян підійшла до святкування Хеллоуїна дуже ґрунтовно. Для костюмованої вечірки вона приміряла образ Містик. Це персонаж має здатність прийняти вигляд будь-якої людини, але сама вона має лякаючу зовнішність з синьою лусчастою шкірою і червоним волоссям.

Образ Кардаш'ян одразу ж обговорили в мережі:

«Меджик, Містік, Селена; вбита наповал, дивовижно; Дивно епічно 😍; як ти ходила в туалет у цій штуці? моя улюблена містика; Виходь за мене заміж; Так жарко у зверненні☀; Мутанти 😩; Я могутній апокаліпсис, лиходії Людей Ікс; Такі чудові костюми. Виглядає чудово».

Пишні форми знаменитості стали чимось подібним до її візитної картки, адже вона не приховувала явну пластику стегон і сідниць.

Тепер Кім робить на них акцент кожен день і підкреслює завдяки дизайнерському одязі. Цього разу вона показала три різні стилі з силуетними боді світлих відтінків.

Вбрання Кім завжди стає центром обговорень, адже з недавніх пір модель сама

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