Всесвітньо відома актриса Шерон Стоун після новини про майбутню операцію поділилася важливим для неї кліпом.

Як повідомляє Politeka.net , голлівудській актрисі Шерон Стоун нещодавно довелося зізнатися у нових проблемах зі здоров'ям, артистці доведеться пройти через ще одну операцію. Зараз вона лише зрідка показує у мережі якісь нейтральні кадри.

Цього разу Шерон представила невеликий кліп, пов'язаний з її роботою та колегами, які закликають подумати про суспільство, екологію та сучасні проблеми. Висловлюючи свою думку, Шерон навіть не стримала сліз.

«Поставила мене навколішки; Неймовірно рухливо! ❤️; Мене це зворушило 🖤; Ух ти; Іноді на реальність важко дивитися.. Молодець❤️; Оглушливий! Абсолютно; Вітаю 👏; Ісус Христос – Цар 👑; дякую-красиво трагічно правда; Ти чудова; Дуже зворушливі слова 👏xx; Потужність промов та музики 😶. Жюст 👏🙏🇫🇷».

Як нещодавно стало відомо, зараз 64-річна знаменитість у лікарні. Під час чергового огляду лікарі спочатку встановили хибний діагноз, зробили операцію, після якої біль лише посилився.

«Оскільки біль посилився, я прислухалася до іншої думки. У мене велика міома, яку треба видалити. Не припиняйте слухати себе, не сумнівайтеся. Це може врятувати вам життя» - написала Шерон, зауваживши, що зникне із соціальних мереж на 1,5 місяці.

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