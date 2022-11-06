Кім Кардаш'ян у незвичайному образі похвалилася фанатам новиною про нову колекцію свого одягу.

Як пише Politeka.net , Кім Кардаш'ян - успішна американська модель та блогер, яка веде сторінку в Інстаграм і вражає яскравими кадрами. Останнім часом вона також зайнята розробкою нової колекції одягу і тепер все частіше робить на ній акцент.

Цього разу Кім віддала перевагу поєднати вуличний і домашній стиль, причому привернула увагу відсутністю звичних прикантних деталей. Костюми максимально приховували фігуру Кім, що здивувало фанатів.

«Музика для моїх вух! Я живу у своїх трусиках ❤️; оглушливий вигляд; Кохання ❤; Королева 🔥😍; Така милашка 🔥; Вогонь 😍; чудова робота; вона намагається нам; здивована вибором; я хочу такий самий костюм» - пишуть у мережі.

Причому для реклами косметики Кардашян робить інакше, вона дивує виглядом без макіяжу. Цього разу Кім вирішила показати обличчя поблизу, щоб довести - вона знає, як правильно доглядати себе і тепер виглядає значно молодшою.

Багато хто в мережі помічає, що однією косметикою цього не досягти і Кім не говорить про уколи краси, проте більшість захоплюється видом Кардаш'ян.

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